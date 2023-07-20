К 100-летию Расула Гамзатова в Москве пройдет тотальный диктант на языках народов Дагестана

Арсен Гусейнов рассказал об истории создания этой московской организации под эгидой представительства Дагестана более 35 лет назад, состоявшей на тот момент из дагестанских деятелей науки, культуры, врачей и военных. Московский центр культуры «Дагестан» на протяжении многих лет играет огромную роль в приобщении москвичей к шедеврам культурно-художественного наследия народов Дагестана. Центр является преданным хранителем древней самобытной культуры горного края, беззаветным почитателем его уникальной истории, традиций и обычаев населяющих его народов, подаривших миру героев и великих мыслителей, поэтов и мастеров искусств, а также бесконечное разнообразие художественных ремесел, прославивших Дагестан на весь мир. За годы существования Центр культуры стал для многих земляков, прибывших в столицу, существенной опорой и поддержкой вдали от родных мест, особым воодушевляющим «духовным центром», подпитывающим любовь к малой Родине.



