Дагестанцев приглашают к участию в конкурсе "Молодой предприниматель - 2023"

На конкурсе молодёжь сможет заявить о себе и своём проекте на федеральном уровне, получить медиаподдержку и помощь от экспертов, найти полезные знакомства и зарекомендовать себя в региональном бизнес-сообществе.

Конкурс направлен на популяризацию предпринимательства среди молодёжи, выявление и распространение успешных бизнес-практик, а также усиление региональных бизнес-сообществ. Участники смогут защитить свой бизнес-проект, обрести федеральную информационную поддержку и найти новых партнёров среди лучших специалистов страны.



К бесплатному участию в конкурсе приглашаются граждане России в возрасте от 14 до 35 лет.

Конкурс проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».



За более подробной информацией обращайтесь по номеру телефона: 8-964-005-08-10.



По мерам государственной поддержки обращайтесь по номеру «горячей линии»: 8-800-700-99-00 или по адресу г. Махачкала, ул. Гагарина, 120.