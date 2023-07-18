ЗАМАНА - Дагестанцев приглашают к участию в конкурсе "Молодой предприниматель - 2023"

Дагестанцев приглашают к участию в конкурсе "Молодой предприниматель - 2023"

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18 июля, 2023. Вторник 08:51
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Дагестанцев приглашают к участию в конкурсе &quot;Молодой предприниматель - 2023&quot;

Начат региональный  этап конкурса "Молодой предприниматель - 2023". Победители этого этапа получат возможность пройти на федеральный уровень проекта.

Дагестанцев приглашают к участию в конкурсе "Молодой предприниматель - 2023"

 На конкурсе молодёжь сможет заявить о себе и своём проекте на федеральном уровне, получить медиаподдержку и помощь от экспертов, найти полезные знакомства и зарекомендовать себя в региональном бизнес-сообществе.

 Конкурс направлен на популяризацию предпринимательства среди молодёжи, выявление и распространение успешных бизнес-практик, а также усиление региональных бизнес-сообществ. Участники смогут защитить свой бизнес-проект, обрести федеральную информационную поддержку и найти новых партнёров среди лучших специалистов страны.

 
 К бесплатному участию в конкурсе приглашаются граждане России в возрасте от 14 до 35 лет.

 Конкурс проводится в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
 
 За более подробной информацией обращайтесь по номеру телефона: 8-964-005-08-10.
 
 По мерам государственной поддержки обращайтесь по номеру «горячей линии»: 8-800-700-99-00 или по адресу г. Махачкала, ул. Гагарина, 120.

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