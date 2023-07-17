ЗАМАНА - Частные постройки не должны нарушать комфорт пациентов РЦТО

Частные постройки не должны нарушать комфорт пациентов РЦТО

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17 июля, 2023. Понедельник 19:46
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Частные постройки не должны нарушать комфорт пациентов РЦТО

В воскресенье, 16 июля, заместитель Председателя Правительства РД Абдурахман Махмудов, министр здравоохранения РД Татьяна Беляева и мэр Махачкалы Юсуп Умавов вместе с руководителями Росздравнадзора по РД, Роспотребнадзора по РД, и представителями республиканского филиала ФОМС, правоохранительных органов и Прокуратуры республики посетили Республиканский центр травматологии и ортопедии.

Частные постройки не должны нарушать комфорт пациентов РЦТО

Причиной визита стал вопрос частной застройки в непосредственной близости к лечебному учреждению.

Со стороны центра были неоднократные обращения о правомочности возведения постройки, окна которой выходят на окна отделений. В свою очередь, застройщик имеет на руках документы на землю и оспаривает свои права.

«Мы всегда поддерживаем наших граждан в вопросах собственного благоустройства и развития малого бизнеса, но это не должно идти в ущерб пациентам лечебного учреждения» - подчеркнул Абдурахман Махмудов. После осмотра дворовой территории центра и возведённого двухэтажного здания на месте высказались все представители заинтересованных сторон, включая хозяина здания.

По итогам обсуждения, Прокуратурой республики будет будет инициировано делопроизводство в отношении законности нахождения данной постройки вблизи РЦТО с проведением всех необходимых экспертиз. Дело будет решаться в судебном порядке, где приоритетом для государства будут отстаиваться комфорт и безопасность пребывания пациентов в центре.

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