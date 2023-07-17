Причиной визита стал вопрос частной застройки в непосредственной близости к лечебному учреждению.
Со стороны центра были неоднократные обращения о правомочности возведения постройки, окна которой выходят на окна отделений. В свою очередь, застройщик имеет на руках документы на землю и оспаривает свои права.
«Мы всегда поддерживаем наших граждан в вопросах собственного благоустройства и развития малого бизнеса, но это не должно идти в ущерб пациентам лечебного учреждения» - подчеркнул Абдурахман Махмудов. После осмотра дворовой территории центра и возведённого двухэтажного здания на месте высказались все представители заинтересованных сторон, включая хозяина здания.
По итогам обсуждения, Прокуратурой республики будет будет инициировано делопроизводство в отношении законности нахождения данной постройки вблизи РЦТО с проведением всех необходимых экспертиз. Дело будет решаться в судебном порядке, где приоритетом для государства будут отстаиваться комфорт и безопасность пребывания пациентов в центре.