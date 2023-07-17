Военный комиссар Махачкалы рассказал об условиях заключения контракта с Вооруженными силами

Граждане Российской Федерации, в том числе и жители Дагестана, могут заключить контракт с Вооруженными Силами России. О подробностях «Молодежке» рассказал военный комиссар Махачкалы Геннадий Курбанов.

Возраст



Контракт с Вооруженными Силами России могут подписать граждане в возрасте от 18 до 60 лет.

В исключительных случаях, если имеется соответствующая военно-учетная специальность, — до 65 лет.

Процедура

Гражданин, желающий заключить контракт, может выбрать один из двух вариантов. Он может обратиться в военный комиссариат по месту жительства. К примеру, в нашем случае это военный комиссариат Махачкалы, расположенный по адресу: ул. Гамидова, 63, телефоны: 62-37-10, 62-43-36.

Другой вариант – проследовать в пункт отбора граждан на военную службу. Да, относительно недавно было принято решение о создании на территории республики такого пункта. Если раньше жители Дагестана для заключения контракта отправлялись в соседнюю Астрахань, обращаясь в такой пункт там, то теперь они могут это сделать, не покидая республику.

В Махачкале пункт приема граждан на военную службу расположен по адресу: ул. Керимова, 43. Это временное размещение в здании Кировской районной администрации. Постоянная дислокация пункта запланирована на ул. Нурмагомеда Гаджимагомедова (бывшая ул. Джигитская), о переезде будет сообщено дополнительно.

Медосмотр

Желающий служить по контракту проходит медобследование здесь, на месте, не выезжая из Дагестана.

Он также проходит персональный психологический отбор и проверку физической готовности.

Минимальный срок заключения контракта – 1 год.

Мигранты

Может ли заключить контракт, к примеру, проживающий в Дагестане строитель из Узбекистана, не имеющий гражданства Российской Федерации?

Да, может, — при наличии у него вида на жительство. Это касается любого иностранного гражданина.

Призывники-срочники

Они не подлежат отправке в зону проведения специальной военной операции, НО если такой военнослужащий САМ желает заключить контракт, он может это сделать.

При наличии у него соответствующего среднего специального или высшего образования он может заключить контракт по прибытии в часть. Или даже еще здесь, находясь в Дагестане. Если нет, спустя три месяца — после приведения его к присяге.

Не имеющие опыта и военной подготовки

Такие граждане (в том числе те, кто ни дня не служил в рядах Вооруженных Сил) тоже могут заключить контракт.

Но до отправки в зону СВО они в обязательном порядке получают необходимую подготовку: обращение с оружием, действия в боевой обстановке и т. д.

Выплаты

При заключении контракта министерство обороны выплачивает гражданину не менее 195 тысяч рублей. Еще 100 тысяч рублей контрактник получает от республиканских властей.

Это не считая денежного довольствия. С момента пребывания в зоне проведения СВО военнослужащий контрактник ежемесячно получает не менее 200 тысяч рублей (конкретная сумма зависит от его должности).

Если по истечении контракта гражданин захотел заключить новый – он опять получит ту же сумму (с учетом индексации).

Кроме того, контрактник получает специальные дополнительные выплаты за те или иные действия в боевой обстановке, в частности, за уничтоженную боевую технику военного противника:

за каждый километр, пройденный в составе штурмовой группы, – 50 тыс. рублей;

за каждый захваченный танк типа «Леопард» или «Абрамс» — 1 миллион рублей;

за каждый такой подбитый танк – 500 тыс. рублей;

за уничтожение пусковой установки «Хаймарс» — 300 тыс. рублей;

за уничтожение вертолета – 200 тыс. рублей.

Военнослужащим, получившим ранение и признанным негодными к дальнейшему несению службы, выплачивается единовременное пособие в размере более 3 млн рублей.

В случае гибели военнослужащего его семья получает 5 млн рублей от Министерства обороны РФ и 7 млн рублей — от страховой компании ОСАГО. Известно также, какое внимание в Дагестане таким семьям уделяют республиканские власти.

Льготы

Кроме того, все военнослужащие пользуются различными льготами.

Они получают статус ветеранов боевых действий, пользуются кредитными и налоговыми каникулами, их дети поступают на бюджетные места в высших учебных заведениях и т. д.