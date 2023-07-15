ЗАМАНА - Проект позволит улучшить качество жизни жителей многоквартирных домов

Проект позволит улучшить качество жизни жителей многоквартирных домов

Автор
15 июля, 2023. Суббота 10:30
|||
Проект позволит улучшить качество жизни жителей многоквартирных домов

Сегодня на площадке РИА «Дагестан» состоялась пресс-конференция, посвященная реализации конкурса «Лучший дом. Лучший двор». Она проводится в рамках проекта «Жители МКД» при поддержке федеральных партийных проектов "Городская среда" и "Школа грамотного потребителя".

Проект позволит улучшить качество жизни жителей многоквартирных домов


В ней приняли участие региональный координатор партийного проекта «Жители МКД», 1-й заместитель Председателя Собрания депутатов городского округа Хиби Алиев и главный государственный жилищный инспектор РД, региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Сергей Касьянов.
Спикеры проинформировали собравшихся о ходе реализации и подготовки к конкурсу и призвали подать заявки тех, кто еще не принял участие.
Конкурс позволит повысить качество управления многоквартирными домами, удовлетворенность потребителей жилищными услугами, а также активности граждан в принятии решений и реализации проектов по формированию комфортной городской среды.
«Этот конкурс направлен на развитие институтов управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства среди граждан и юридических лиц Российской Федерации. Конкурс проводится по четырем номинациям: "Лучший двор", "Лучший подъезд", "Самый дружный дом" и "Самый энергоэффективный дом". Принять участие в конкурсе может любой желающий. Достаточно рассказать о своей практике, которая есть в доме, с приложением фотографий и ссылок на публикации», - сообщил Х.Алиев.
Кроме того, координатор регионального партийного проекта «Жители МКД» сообщил о федеральной программе «Мой подъезд». Основная цель ее – сделать в кратчайшие сроки каждый подъезд красивым, удобным и комфортным для проживания.
В свою очередь Сергей Касьянов обратился к представителям управляющих компаний, представителям совета многоквартирных домов с призывом принять активное участие в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор».
«Подобные конкурсы побуждают жителей к активному участию. Нам необходимо убеждать управляющие компании участвовать в данном конкурсе. Чем больше заявок будет подано для участия в нем, тем у нас больше появится возможностей получить федеральные субсидии», - сказал руководитель РГЖИ.
Патимат Мирзаева

Прочитано 45 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сетевое издание “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top