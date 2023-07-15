Проект позволит улучшить качество жизни жителей многоквартирных домов



В ней приняли участие региональный координатор партийного проекта «Жители МКД», 1-й заместитель Председателя Собрания депутатов городского округа Хиби Алиев и главный государственный жилищный инспектор РД, региональный координатор партийного проекта «Школа грамотного потребителя» Сергей Касьянов.

Спикеры проинформировали собравшихся о ходе реализации и подготовки к конкурсу и призвали подать заявки тех, кто еще не принял участие.

Конкурс позволит повысить качество управления многоквартирными домами, удовлетворенность потребителей жилищными услугами, а также активности граждан в принятии решений и реализации проектов по формированию комфортной городской среды.

«Этот конкурс направлен на развитие институтов управления в сфере жилищно-коммунального хозяйства среди граждан и юридических лиц Российской Федерации. Конкурс проводится по четырем номинациям: "Лучший двор", "Лучший подъезд", "Самый дружный дом" и "Самый энергоэффективный дом". Принять участие в конкурсе может любой желающий. Достаточно рассказать о своей практике, которая есть в доме, с приложением фотографий и ссылок на публикации», - сообщил Х.Алиев.

Кроме того, координатор регионального партийного проекта «Жители МКД» сообщил о федеральной программе «Мой подъезд». Основная цель ее – сделать в кратчайшие сроки каждый подъезд красивым, удобным и комфортным для проживания.

В свою очередь Сергей Касьянов обратился к представителям управляющих компаний, представителям совета многоквартирных домов с призывом принять активное участие в конкурсе «Лучший дом. Лучший двор».

«Подобные конкурсы побуждают жителей к активному участию. Нам необходимо убеждать управляющие компании участвовать в данном конкурсе. Чем больше заявок будет подано для участия в нем, тем у нас больше появится возможностей получить федеральные субсидии», - сказал руководитель РГЖИ.

Патимат Мирзаева