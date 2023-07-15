М – мимика нарушена
О – ослаблена рука или нога
З – затруднена речь
Г – главное успеть вызвать скорую помощь по номеру 103
4,5 часа для спасения жизни человека.
Это алгоритм действий человека, разработанный ведущими экспертами России в области неврологии, психотерапии, нейрореанимации.
Пресс-конференция была организована для повышения информированности населения в симптомах инсульта.
В ней приняли участие Махмудов Абдурахман Магомедович - заместитель председателя правительства, Мугадова Марита Велихановна – заместитель министра культуры РД, представители общественности республики, организаторы проекта - внештатные работники Министерства здравоохранения России в области неврологии Шамалов Николай Анатольевич, Богатырёва Мадина Джанибековна. Вёл пресс-конференцию И Сун Чер – руководитель проекта.
Очень интересно было послушать Марину Мугадову.
Муминат Хаттаева
Информационно-коммуникативный проект «М.О.З.Г. 4,5»
- Автор Шахри
- 15 июля, 2023. Суббота 10:28
В Махачкале в актовом зале Центральной клинической больницы имени А.В.Вишневского прошла пресс-конференция информационно-коммуникационного проекта «М.О.З.Г. 4,5».
Это тест, разработанный для распознавания наиболее часто встречающихся симптомов инсульта.
М – мимика нарушена
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