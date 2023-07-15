Информационно-коммуникативный проект «М.О.З.Г. 4,5»

В Махачкале в актовом зале Центральной клинической больницы имени А.В.Вишневского прошла пресс-конференция информационно-коммуникационного проекта «М.О.З.Г. 4,5». Это тест, разработанный для распознавания наиболее часто встречающихся симптомов инсульта.

М – мимика нарушена

О – ослаблена рука или нога

З – затруднена речь

Г – главное успеть вызвать скорую помощь по номеру 103

4,5 часа для спасения жизни человека.

Это алгоритм действий человека, разработанный ведущими экспертами России в области неврологии, психотерапии, нейрореанимации.

Пресс-конференция была организована для повышения информированности населения в симптомах инсульта.

В ней приняли участие Махмудов Абдурахман Магомедович - заместитель председателя правительства, Мугадова Марита Велихановна – заместитель министра культуры РД, представители общественности республики, организаторы проекта - внештатные работники Министерства здравоохранения России в области неврологии Шамалов Николай Анатольевич, Богатырёва Мадина Джанибековна. Вёл пресс-конференцию И Сун Чер – руководитель проекта.

Очень интересно было послушать Марину Мугадову.

Муминат Хаттаева