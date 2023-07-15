Муслим Муслинов призвал жителей проявлять бдительность

В Дагестане уже давно начался купальный сезон. Но многие забывают, что вода может быть смертельно опасной стихией.

В связи с этим сегодня на площадке издания «Дагестанская правда» прошла пресс-конференция с участием заместителя начальника ГУ МЧС РФ по РД (главный государственный инспектор по маломерным судам РД) Муслима Муслимова по безопасности на воде в период купального сезона.

«На сегодняшний день на водных объектах республики погибло 14 человек, в том числе трое детей.

Совсем недавно в Магарамкентском районе утонуло двое детей, ещё один несчастный случай произошёл в пригороде Махачкалы – Карамане», – сказал М.Муслимов.

«Призываем жителей и гостей республики купаться только на зарегистрированных, оборудованных пляжах, где есть спасатели, буйки, медицинское оснащение!» – обратился к населению М.Муслимов.

По словам представителя республиканского МЧС, основной причиной гибели на воде остается: купание в неустановленных местах, в штормовую погоду, в нетрезвом состоянии, оставленные без присмотра дети, отсутствие на пляжах спасателей. В этом году спасателями было спасено 18 человек, в том числе 5 детей, которые купались, пренебрегая всеми правилами поведения на воде.

Что касается любителей экстрима, Муслим Муслимов предупредил и об опасности катания на сапах. Сапборды представляют собой надувную доску, управляемую с помощью весла. Казалось бы, более безопасного отдыха, чем неспешное перемещение по воде на доске и не придумать. Но и этот вид отдыха может быть опасным, так как многие оценивают погоду по выходе на улицу и не думают о том, что через несколько часов на побережье может усилиться ветер. И тогда человек на сапе оказывается оторванным от группы и очень далеко от берега.

Только за прошедшую неделю начиная с Избербаша, Магарамкента, Махачкалы спасатели искали любителей покататься на сапах, которых из-за ветра унесло в открытое море. Благо всех нашли без потерь.

Далее представитель чрезвычайного ведомства заверил, что с целью снижения гибели и травматизма людей на водных объектах сотрудники ГИМС регулярно проводят профилактические мероприятия среди населения, в общеобразовательных учреждениях, в детских оздоровительных лагерях. Но, несмотря на многочисленные предупреждения со стороны сотрудников МЧС об опасности купаться в штормовую погоду, на пляжах меньше народу не становится.

В завершение встречи замначальника Главного управления МЧС Дагестана призвал жителей и гостей республики быть осторожными, не купаться в нетрезвом состоянии, не плавать в местах, не предназначенных для купания, а также не упускать детей из поля зрения ни на секунду.

Патимат Мирзаева