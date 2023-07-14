На могилу к младшему сержанту Алику Газиеву приехали его друзья

Сейчас боец находится в краткосрочном отпуске. Как вспоминает Булат, он поступил на контрактную службу во Владикавказскую пехоту в апреле 2015 года, Алик — в мае. «Алик обладал талантом располагать людей с первого общения. Добрый, отзывчивый, порядочный, надежный. Первое впечатление о нем сохранилось на всю жизнь. Я всегда был готов идти с ним на самые сложные боевые задания. С Аликом мы служили шесть лет. Затем по семейным обстоятельствам мне пришлось перевестись в Волгоград. Однако, наше общение не прервалось. В зоне СВО мы находились в разных направлениях, Алик — в Запорожской области, я — в Херсонской. Мы постоянно были на связи. Но связь часто пропадала. В последний раз я с Аликом общался за десять дней до его гибели. Весть о его смерти перенес тяжело – я потерял самого лучшего друга. Владикавказская пехота потеряла одного из самых лучших бойцов. Приезд на могилу близкого друга для меня — долг и честь», — поделился Булат.

Вместе с Мендышевым в Хосрех прибыл младший сержант Тонат Батракаиров, проходящий службу в Мурманске. Он также тепло отзывался об Алике. Военнослужащие побывали на кладбище вместе с отцом погибшего Багаутином, а также посетили дом, где родился и вырос Алик. Прощаясь с родными друга, Булат выразил благодарность родителям Алика за воспитание настоящего патриота. Сказал, что может вернуться в зону боевых действий с чувством исполненного долга. Наводчик миномета, младший сержант Алик Газиев погиб 11 июня при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине.