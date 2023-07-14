ЗАМАНА - Школьнику из Луганска передали подарок от Абдулмуслима Абдулмуслимова

Школьнику из Луганска передали подарок от Абдулмуслима Абдулмуслимова

Автор
14 июля, 2023. Пятница 08:45
|||
Школьнику из Луганска передали подарок от Абдулмуслима Абдулмуслимова
Свои каникулы в дагестанском детском оздоровительном лагере «Солнечный берег» ученик 7 класса Луганской СОШ № 18 Андрей Капитанов запомнит надолго – с собой он заберет не только теплые воспоминания о беззаботном отдыхе, новых друзьях и гостеприимном Дагестане, но и подарок от Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова – современный ноутбук – как символ зародившейся дружбы.
Школьнику из Луганска передали подарок от Абдулмуслима Абдулмуслимова

С момента знакомства Андрея с Абдулмуслимом Абдулмуслимовым прошло чуть более полугода, оно состоялось в канун Нового года, когда глава кабмина во время рабочей поездки в Луганскую республику посетил школу, в которой учится мальчик. Здесь же состоялась их первая беседа, в ходе которой юноша открыл премьеру свои мысли и сокровенные желания, самое большое из них - «Мир во всем мире». Боль и искренность в словах Андрея глубоко тронули премьер-министра, и чтобы хоть немного развеять ребят и подарить веру в светлое будущее, Абдулмуслимов пригласил учеников школы провести летние каникулы в Дагестане.

Дети приехали и проводят в республике уже больше 10 дней. На прошлой неделе Абдулмуслим Абдулмуслимов встретился и пообщался с ними лично.

12-летний Андрей сегодня признается, что каждый его день в лагере наполнен только положительными эмоциями, а ноутбук стал самой приятной неожиданностью.

Памятный подарок мальчику от лица премьера республики передал советник Председателя Правительства РД Магомед Юсупов.

 «Я точно не сплю? Я приятно удивлен, я не ожидал такого подарка и внимания к себе. Хочу передать Абдулмуслиму Мухудиновичу пламенный привет и большой салам за организацию выезда. Такие каникулы я не забуду никогда, все организовано для нас на высшем уровне»,- прокомментировал подросток.

Отметим, что всего в лагере отдыхают 300 детей, среди них 250 ребят и девочек - это дети участников специальной военной операции и дети из Запорожской области, а остальные - ученики Луганской школы № 18. В рамках поездки для них будут организованы экскурсионные поездки по достопримечательным Дагестана.

Прочитано 11 раз

Последнее от Шахри

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сетевое издание “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top