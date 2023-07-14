Первый грантовый конкурс: Движение первых подвело итоги заявочной кампании

Все представленные проекты соответствуют одному из 12 направлений движения. Об этом представителям СМИ рассказали в ходе пресс-конференции, состоявшейся 12 июля в главном офисе Движения первых. В пятерку самых популярных активностей, претендующих на финансовую поддержку, вошли фестивали детского творчества, технического моделирования, медиаярмарки, патриотические и профориентационные марафоны. При этом большое внимание авторы уделили развитию и внедрению в самые разные сферы жизни робототехники, а также укреплению в молодежном сообществе нравственности и моральных стандартов. «Грантовый конкурс Движения первых собрал порядка 5000 заявок на общую сумму 6,9 миллиарда рублей. Самыми популярными грантовыми направлениями стали «Культура и искусство», «Образование и знания», «Патриотизм и историческая память». Впереди большая работа экспертного сообщества, по оценке конкурсных заявок.

Победителей мы объявим 31 июля на сайте Движения первых», – отметил председатель правления Российского движения детей и молодежи Григорий Гуров. Школы, колледжи и вузы со всей страны стали одними из самых активных участников первого грантового конкурса Движения первых: образовательные организации подали свыше 2500 заявок.

Свои уникальные проекты также представили детские оздоровительные лагеря, музеи и библиотеки, спортивные клубы, центры профессиональной ориентации, дома культуры и творчества, молодежные и детские некоммерческие организации. «Около 50 заявок от Дагестана прошли первый этап грантового конкурса Движения первых. Мы очень рады, что конкурс вызвал большой интерес у наших организаций, ведь таким образом у них будет возможность получить от 500 тысяч до 15 миллионов рублей для реализации инициатив, направленных на воспитание, развитие и самореализацию детей и молодёжи», — поделилась помощник Главы Республики Дагестан, Председатель Совета регионального отделения РДДМ «Движение первых» Людмила Саидова. Конкурс построен на принципах открытости и прозрачности: каждый проект по девяти главным критериям изучат по три представителя Экспертного совета, сформированного из специалистов разных отраслей. Посмотреть список от Дагестана можно по ссылке