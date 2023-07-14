ЗАМАНА - Сефижат Магомедрасулова: «Олимпиада по предпринимательству — нескучный способ выявления талантов»

Сефижат Магомедрасулова: «Олимпиада по предпринимательству — нескучный способ выявления талантов»

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14 июля, 2023. Пятница 08:27
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Сефижат Магомедрасулова: «Олимпиада по предпринимательству — нескучный способ выявления талантов»

В Дагестане проходит Республиканская олимпиада по предпринимательству. Она стартовала 30 мая и продлится до 20 декабря этого года. Поделилась своим мнением о мероприятии председатель ДРО ООО «Женщины бизнеса» Сефижат Магомедрасулова. «Сегодня стать предпринимателем могут не только взрослые, но и дети.

Сефижат Магомедрасулова: «Олимпиада по предпринимательству — нескучный способ выявления талантов»

И у дагестанских школьников и студентов есть уникальная возможность проявить свой талант в бизнесе и показать потенциал в этой области. Ребята смогут представить свои бизнес-идеи, разработать бизнес-планы, что позволит им применить знания на практике. А опытные эксперты в этой области смогут помочь ребятам их навыки. Я за всестороннее развитие детей. А такая олимпиада — нескучный способ выявления талантов, ведь с одной стороны, это увлекательная игра, а с другой — хороший способ развить предпринимательские способности. Кроме того, победителей ждут ценные призы. Поэтому призываю ребят не упускать такую возможность и принять участие в олимпиаде, которую проводит Центр поддержки предпринимательства Дагестана совместно с ООО “Центр образования”». Олимпиада пройдет в виде онлайн-тестирования с интересными заданиями разного уровня сложности. Принять участие могут ребята от 14 до 17 лет. Для этого необходимо перейти по ссылке: https://olimp-dagestan.ru/


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