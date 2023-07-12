Как член экспертного северокавказского сообщества Токболатова в рамках форума будет проверять работы конкурсантов.
По ее словам, такие мероприятия способствую консолидации медиасообщества.
Подробнее — здесь.
Главный редактор республиканской общественно-политической газеты «Дагестанская правда» Бурлият Токболатова стала участницей II Межрегионального медиафорума «PRO КАВКАЗ».
Как член экспертного северокавказского сообщества Токболатова в рамках форума будет проверять работы конкурсантов.
По ее словам, такие мероприятия способствую консолидации медиасообщества.
Подробнее — здесь.
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