ЗАМАНА - Бурлият Токболатова рассказала о своем участии в медиафоруме «PRO КАВКАЗ»

Бурлият Токболатова рассказала о своем участии в медиафоруме «PRO КАВКАЗ»

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12 июля, 2023. Среда 17:11
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Бурлият Токболатова рассказала о своем участии в медиафоруме «PRO КАВКАЗ»

Главный редактор республиканской общественно-политической газеты «Дагестанская правда» Бурлият Токболатова стала участницей II Межрегионального медиафорума «PRO КАВКАЗ».

Бурлият Токболатова рассказала о своем участии в медиафоруме «PRO КАВКАЗ»

Как член экспертного северокавказского сообщества Токболатова в рамках форума будет проверять работы конкурсантов.

По ее словам, такие мероприятия способствую консолидации медиасообщества.

Подробнее — здесь.

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