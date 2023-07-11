«С Магамедом Ибрагимовичем мы давно знакомы. Он на высоком уровне реализует свои профессиональные качества на должности главного редактора «Лезги газет». Под его руководством газета хорошо развивается благодаря следованию современным тенденциям. То, что он сейчас возглавил дагестанское отделение Союза журналистов России, хорошая новость для нашей редакции. Мы уже ознакомились с его идеями, которые он планирует реализовать, в их числе создание премиального/стипендиального фонда для студентов русско-дагестанского отделения филфака ДГУ как кадрового резерва для нацСМИ, справедливое отношение ко всем членам Союза и защита их интересов. Мы уверены в том, что он сможет использовать наработки и опыт работы в газете на новой должности и в такой большой организации, и сделает ее объединяющей ячейкой для всех журналистов», — считает Алиева.
Он сможет использовать наработки и опыт работы в газете на новой должности — Салимат Алиева о назначении Магамеда Ибрагимова на пост главы Союза журналистов РД
- Автор Шахри
- 11 июля, 2023. Вторник 13:33
Главный редактор издания «Замана» Салимат Алиева прокомментировала назначение главреда «Лезги газет» Магамеда Ибрагимова на пост главы Союза журналистов Дагестана.
«С Магамедом Ибрагимовичем мы давно знакомы. Он на высоком уровне реализует свои профессиональные качества на должности главного редактора «Лезги газет». Под его руководством газета хорошо развивается благодаря следованию современным тенденциям. То, что он сейчас возглавил дагестанское отделение Союза журналистов России, хорошая новость для нашей редакции. Мы уже ознакомились с его идеями, которые он планирует реализовать, в их числе создание премиального/стипендиального фонда для студентов русско-дагестанского отделения филфака ДГУ как кадрового резерва для нацСМИ, справедливое отношение ко всем членам Союза и защита их интересов. Мы уверены в том, что он сможет использовать наработки и опыт работы в газете на новой должности и в такой большой организации, и сделает ее объединяющей ячейкой для всех журналистов», — считает Алиева.
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