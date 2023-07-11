ЗАМАНА - Арсен Юсупов о новом председателе СЖР в Дагестане: "Рад, что Союз возглавил представитель национальной прессы"

Арсен Юсупов о новом председателе СЖР в Дагестане: "Рад, что Союз возглавил представитель национальной прессы"

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11 июля, 2023. Вторник 13:27
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Арсен Юсупов о новом председателе СЖР в Дагестане: &quot;Рад, что Союз возглавил представитель национальной прессы&quot;

Руководитель Этномедиахолдинга «Дагестан» Арсен Юсупов прокомментировал избрание Председателем Союза журналистов Дагестана редактора издания «Лезги газет» Магамеда Ибрагимова.

Арсен Юсупов о новом председателе СЖР в Дагестане: "Рад, что Союз возглавил представитель национальной прессы"

«Я безусловно рад тому, что Союз возглавил представитель национальной прессы, который к тому же одним из первых получил звание «Заслуженный журналист Республики Дагестан»,- подчеркнул Юсупов.

«У него сложились конструктивные отношения с коллегами из СМИ, он пользуется среди них уважением как человек и как редактор.

За его плечами огромный опыт работы в газете, которая благодаря его кипучей энергии буквально начала набирать обороты.

Уверен, что его приход на этот пост приведет к развитию и консолидации нашего журналисткого сообщества, а также укрепит наше взаимодействие и будет способствовать всесторонней и объективной информированности дагестанцев о событиях, происходящих в республике»,- сказал Юсупов, пожелав Ибрагимову успехов на новой должности.

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