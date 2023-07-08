ЗАМАНА - Раисат Акипова с семьей вернулась в Дагестан после встречи с Президентом страны

Раисат Акипова с семьей вернулась в Дагестан после встречи с Президентом страны

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08 июля, 2023. Суббота 08:43
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Раисат Акипова с семьей вернулась в Дагестан после встречи с Президентом страны

В махачкалинском аэропорту ее встретили официальные лица - руководитель Минмолодежи Камил Саидов, глава Дербента Рустамбек Пирмагомедов и детский омбудсмен Марина Ежова.

Раисат Акипова с семьей вернулась в Дагестан после встречи с Президентом страны

Среди встречающих была и наша коллега Муъминат Хаттаева, которая рассказала, что семья родом из села Кубачи Дахадаевского района.

«Родители поделились, что не ожидали такого. Это конечно, по их словам, незабываемые впечатления. Их невозможно передать. Впечатления остаются на всю жизнь в памяти. Родители на встрече с Президентом очень волновались, а девочка совсем нет»,- рассказала наша коллега.

Девочка поделилась тёплыми впечатлениями, а мы с коллективом желаем ей, чтобы и в дальнейшем ее мечты сбывались так легко.

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