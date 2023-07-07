Патриотами Родины не рождаются, их воспитывают родители

В тяжелое для страны время ее отважные сыны встали на защиту Родины. Ради защиты чести и суверенитета страны, а также гарантии спокойной жизни мирного населения они покинули свои дома и родных и направились в зону СВО. Время выбрало вас. Также как в годы Великой Отечественной войны для защиты своей страны и мира от коричневой чумы выбрало ваших дедов и прадедов. Вы, доблестные участники специальной военной операции, продолжаете их дело. Как сказал Президент РФ Владимир Путин, каждый из вас герой. Вы солдаты, защитники! У вас важная цель! Гордитесь этим и с гордо поднятой головой несите звание героев.

Вместе со своими боевыми товарищами в ходе СВО выполняет задачи командования и наш земляк Арсен Аджибаев, уроженец села Терекли-Мектеб Ногайского района Республики Дагестан. Он направился в зону специальной военной операции 28-го сентября прошлого года. В одной из воинских частей, мобилизованных обучали военному делу, там уже ребята находили себе надежных товарищей, с кем бы они бок о бок, плечом к плечу могли вести борьбу с врагом. Вот Арсен Аджибаев со своими боевыми товарищами уже в зоне СВО. В первые месяцы он был на передовой, рисковал жизнью, бил врага. В такие дни, когда твоя жизнь подвергается опасности часто вспоминаешь родных, близких, родное село, где родился и вырос.

На передовой наш земляк, быть может, тоже вспоминал свое прошлое: годы учебы в школе имени А.Джанибекова села Терекли-Мектеб, учителей, одноклассников. Перед глазами не раз проходили праздник первого звонка, выпускной вечер, проводы на службу, дни службы в Хабаровске в танковых войсках. Вспоминал, как после службы вернулся домой, создал семью. Затем работа в городе Сургут в Сургутнефтегаз водителем. Одобрительные слова со стороны начальства за добросовестное выполнение поручений, вспоминал как заботился о семье, жене и детях. Перед глазами тот день, когда после объявления частичной мобилизации получил повестку, и не задумываясь отправился на защиту народа Донбасса. Не раз вспоминал мамины глаза – полные боли и отчаяния… Растерянную и расстроенную от такой новости жену Элину.

Сейчас Арсен Муратович работает водителем отделения взвода обеспечения самоходно –артиллерийской батареи. Он в эти дни привозит продукты нашим бойцам в зону специальной военной операции, заправляет технику. За своевременное выполнение боевых задач в зоне СВО и поддержание постоянной боевой готовности Арсену Аджибаеву была вручена Почетная грамота. За мужество и отвагу он награжден медалью «За воинскую доблесть» второй степени.

Недавно наш земляк приезжал на краткосрочный отдых к своим родителям. В родном селе он пробыл две недели. Его маме Абидат было тяжело снова провожать сына на передовую. Ей очень хотелось, чтобы сын побыл еще немного дома.

«Моих боевых товарищей тоже ждут матери, также как ты ждала меня. Они тоже скучают по своим сыновьям. Я должен вернуться в зону СВО, чтобы и они могли увидеться со своими матерями», – ответил Арсен своей маме Абидат.

– Я конечно, все понимаю, наши сыновья – это защитники Отечества и они обязаны встать на защиту Родины, когда в этом есть необходимость. Но, мне как матери, очень тяжело провожать сына в зону СВО. Особенно тяжело, когда мои внуки обнимают своего отца и не отпускают. Внук, спрашивает у него: «Папа, а ты же вернешься, ты же ведь будешь дома, когда я пойду в школу?» А Арсен не знает, что ответить, молча обнимает его и гладит по головке.

Да, наши сыновья, они же сыновья и России должны дать отпор всем врагам, которые посягают на ее независимость. Доказать Западу, что Россия самая сильная держава, в которой живут свободные гордые граждане! Это не просто война, это доблестное сражение во имя мира во всем мире, во имя наших семей, во имя спокойствия наших будущих поколений. Конечно, мне больно и тяжело осознавать, что сын каждый день рискует здоровьем и жизнью. Но матери героев должны быть достойны своих сыновей, быть стойкими и сильными. Придавать им силы для дальнейшей борьбы, вселять веру и надежду на скорую победу добрым словом, советом и хорошим настроением. Я верю в скорое возвращение с Победой наших сыновей, – говорит Абидат Аджибаева.

Мы благодарим родителей Арсена Мурата и Абидат Аджибаевых за воспитание настоящего защитника Отечества. Патриотами Родины не рождаются, их воспитывают родители. Благодарим всех, чьи сыновья принимают участие в специальной военной операции. Всех участников спецоперации – за верность Отчизне, за дух патриотизма, за волю и решимость встать на защиту России. Пусть Всевышний освещает ваш путь, а дома всегда будут ждать родные. Пусть ваш путь к долгожданной Победе будет без потерь. Под мирным небом ведите детей в школу, провожайте на службу… Пусть придет долгожданная Победа.

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