Начался Всероссийский творческий конкурс для журналистов «Дорожный навигатор»

Информационный центр по автомобильным дорогам Федерального дорожного агентства объявил об организации уже ставшего традицией всероссийского конкурса для представителей СМИ «Дорожный навигатор» на лучшее освещение в средствах массовой информации, социальных медиа и блогосфере тем развития дорожной инфраструктуры в России.

Как информирует ФКУ УПРДОР Кавказ, творческий всероссийский конкурс организуется с 2019 года.

В 5 конкурсе будут принимать текстовые статьи разных жанров, например, циклы публикаций, информационные подборки, а также фотоматериалы, радио- и телесюжеты, лонгриды и видеоролики, опубликованные в информационных сетях СМИ, на ресурсах социальной сети ВКонтакте или Rutube, которые были размещены не раньше 1 января и не позже 1 сентября этого года.

Вручение наград и дипломов победителям конкурса состоится на площадке одного из отраслевых мероприятий Росавтодора осенью.

Подробнее о конкурсе можно прочитать на нашем сайте.