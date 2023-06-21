Как информирует ФКУ УПРДОР Кавказ, творческий всероссийский конкурс организуется с 2019 года.
В 5 конкурсе будут принимать текстовые статьи разных жанров, например, циклы публикаций, информационные подборки, а также фотоматериалы, радио- и телесюжеты, лонгриды и видеоролики, опубликованные в информационных сетях СМИ, на ресурсах социальной сети ВКонтакте или Rutube, которые были размещены не раньше 1 января и не позже 1 сентября этого года.
Вручение наград и дипломов победителям конкурса состоится на площадке одного из отраслевых мероприятий Росавтодора осенью.
Подробнее о конкурсе можно прочитать на нашем сайте.