«Это говорит о системной работе как руководителя района Магомеда Курбанова, так и сотрудников пресс-службы, муниципальных СМИ, а также редакции издания “Зори Табасарана”. Отдельно хочу поблагодарить руководителя района за поддержку участников СВО. Табасаранский район – это родина многих героев РФ. Высокий воинский дух табасаранцев на полях проведения специальной военной операции и всемерная поддержка, которую они постоянно получают, являются наглядным примером той большой патриотическо-воспитательной работы, которая осуществляется в районе», – выступил Джамалутдинов.
Табасаранский район отмечен ведомственными грамотами Агентства информации и печати Дагестана
- Автор Дарья
- 21 июня, 2023. Среда 11:50
Табасаранский район является одним из самых активных муниципалитетов региона в медийном плане, проинформировал начальник Агентства информации и печати Дагестана Абдуразак Джамалутдинов, участвуя в рабочем собрании с коллективами региональных и муниципальных СМИ в Табасаранском районе.
Последнее от Дарья
- Очередная группа новобранцев из Сергокалинского и Акушинского районов отправилась служить в армию
- В России участники СВО смогут поступать в университеты на бюджетные места по отдельной квоте
- В Дагестане при ДГУНХ открылся колледж туризма и сервиса
- В порт Махачкалы приплыл корабль пограничной службы КНБ Казахстана "Нурсултан"
- Итальянская комедия на даргинском языке