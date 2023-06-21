ЗАМАНА - Табасаранский район отмечен ведомственными грамотами Агентства информации и печати Дагестана

Табасаранский район отмечен ведомственными грамотами Агентства информации и печати Дагестана

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21 июня, 2023. Среда 11:50
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Табасаранский район отмечен ведомственными грамотами Агентства информации и печати Дагестана

Табасаранский район является одним из самых активных муниципалитетов региона в медийном плане, проинформировал начальник Агентства информации и печати Дагестана Абдуразак Джамалутдинов, участвуя в рабочем собрании с коллективами региональных и муниципальных СМИ в Табасаранском районе.

Табасаранский район отмечен ведомственными грамотами Агентства информации и печати Дагестана

«Это говорит о системной работе как руководителя района Магомеда Курбанова, так и сотрудников пресс-службы, муниципальных СМИ, а также редакции издания “Зори Табасарана”. Отдельно хочу поблагодарить руководителя района за поддержку участников СВО. Табасаранский район – это родина многих героев РФ. Высокий воинский дух табасаранцев на полях проведения специальной военной операции и всемерная поддержка, которую они постоянно получают, являются наглядным примером той большой патриотическо-воспитательной работы, которая осуществляется в районе», – выступил Джамалутдинов.

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