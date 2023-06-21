Очередная группа новобранцев из Сергокалинского и Акушинского районов отправилась служить в армию

Во вторник, 20 июня, в военном комиссариате Сергокалинского и Акушинского районов состоялась очередная отправка призывников в ряды Вооруженных сил России.

Пресс-служба муниципалитета проинформировала, что на призывной пункт приехало по 5 человек из каждого района. Перед новобранцами и их родными выступили военный комиссар Шамиль Чупалаев, заместитель руководителя Сергокалинского района Баркакади Меджидов, председатель Совета старейшин Магомедсалам Магомедов, а также родитель одного из юношей Ибрагим Абдусамадов.