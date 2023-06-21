ЗАМАНА - В России участники СВО смогут поступать в университеты на бюджетные места по отдельной квоте

В России участники СВО смогут поступать в университеты на бюджетные места по отдельной квоте

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21 июня, 2023. Среда 11:12
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В России участники СВО смогут поступать в университеты на бюджетные места по отдельной квоте

ГосДума утвердила во 2-м чтении поправки в Закон «Об образовании», которые предоставят льготы участникам СВО при поступлении в университеты.

В России участники СВО смогут поступать в университеты на бюджетные места по отдельной квоте

Они смогут поступать на бюджетные места в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний, сообщается на официальном сайте Госдумы РФ.

Если кто-то из данной категории лиц ранее учился платно, теперь они смогут в приоритетном порядке перейти на бесплатную форму обучения.

Решения коснулись и детей медицинских работников, чьи родители погибли от коронавирусной инфекции при исполнении трудовых обязанностей. Таким детям предоставится возможность поступить в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте, без вступительных испытаний.

Кроме того, документом предлагается учитывать при поступлении в вузы службу по призыву в качестве достижения.

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