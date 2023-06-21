В России участники СВО смогут поступать в университеты на бюджетные места по отдельной квоте

ГосДума утвердила во 2-м чтении поправки в Закон «Об образовании», которые предоставят льготы участникам СВО при поступлении в университеты.

Они смогут поступать на бюджетные места в рамках отдельной квоты по результатам вступительных испытаний, сообщается на официальном сайте Госдумы РФ.

Если кто-то из данной категории лиц ранее учился платно, теперь они смогут в приоритетном порядке перейти на бесплатную форму обучения.

Решения коснулись и детей медицинских работников, чьи родители погибли от коронавирусной инфекции при исполнении трудовых обязанностей. Таким детям предоставится возможность поступить в вузы на программы медицинского и фармацевтического образования по отдельной квоте, без вступительных испытаний.

Кроме того, документом предлагается учитывать при поступлении в вузы службу по призыву в качестве достижения.