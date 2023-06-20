Делегация дагестанского отделения «Опоры России» поучаствовала в Российском туристическом форуме «Путешествуй!»

Бизнес-диалог правительства и бизнеса прошел в рамках федерального туристического форума «Путешествуй!» при участии главы Минэкономики РФ Максима Решетникова.

Форум «Путешествуй!» – это инновационный формат мероприятия как платформы делового общения руководства страны и бизнеса для обсуждения важных вопросов сферы, госполитики и инвестклимата в туристической области.

Участники мероприятия обсудили следующие важные вопросы туризма в стране: основные цели по развитию внутреннего туризма на 2025-2030 годы; меры государственной поддержки и финансирование сферы; роль субъектов; логистика туризма и транспортный баланс; синхронизация схем территориально-пространственного планирования с региональными планами развития; формирование точек притяжения: новые подходы к развитию сферы.

В форуме от Дагестана участвовала Нарсия Гаджиэменова, глава Комитета туризма Дагестанского отделения «Опоры России».