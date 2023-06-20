ЗАМАНА - Часть жителей Ленинского района Махачкалы временно останется без газа

Часть жителей Ленинского района Махачкалы временно останется без газа

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20 июня, 2023. Вторник 13:11
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Часть жителей Ленинского района Махачкалы временно останется без газа

Компания «Газпром газораспределение Махачкала» информирует жителей, что в связи с осуществлением мероприятий по переносу газопровода высокого давления часть домовладений Ленинского района останется без подачи газа. 

Часть жителей Ленинского района Махачкалы временно останется без газа

Отключение подачи газа произойдет 06 июля с 11:00 до 15:00 в мкр “Анжи”, в поселке Турали ТЗБ, по ул. Часовой, Пражской и Спокойной.

Уточняют, что жители данных улиц проинформированы об отключении в сроки, определённые законодательством.  

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