Отключение подачи газа произойдет 06 июля с 11:00 до 15:00 в мкр “Анжи”, в поселке Турали ТЗБ, по ул. Часовой, Пражской и Спокойной.
Уточняют, что жители данных улиц проинформированы об отключении в сроки, определённые законодательством.
Компания «Газпром газораспределение Махачкала» информирует жителей, что в связи с осуществлением мероприятий по переносу газопровода высокого давления часть домовладений Ленинского района останется без подачи газа.
Отключение подачи газа произойдет 06 июля с 11:00 до 15:00 в мкр “Анжи”, в поселке Турали ТЗБ, по ул. Часовой, Пражской и Спокойной.
Уточняют, что жители данных улиц проинформированы об отключении в сроки, определённые законодательством.
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