ЗАМАНА - Джамаладин Гасанов: «Основные приоритеты – это реализация Народной программы и помощь семьям участвующих в СВО»

Джамаладин Гасанов: «Основные приоритеты – это реализация Народной программы и помощь семьям участвующих в СВО»

Автор
19 июня, 2023. Понедельник 15:45
||||||
Джамаладин Гасанов: «Основные приоритеты – это реализация Народной программы и помощь семьям участвующих в СВО» Джамаладин Гасанов: «Основные приоритеты – это реализация Народной программы и помощь семьям участвующих в СВО» Джамаладин Гасанов: «Основные приоритеты – это реализация Народной программы и помощь семьям участвующих в СВО» Джамаладин Гасанов: «Основные приоритеты – это реализация Народной программы и помощь семьям участвующих в СВО»

Депутат ГосДумы России Джамаладин Гасанов побывал с рабочим визитом в Левашинском районе. В длинном перечне мероприятий, запланированных в рамках депутатской республиканской недели, он посчитал самыми важными следующие: контроль за реализацией объектов социальной инфраструктуры, определенных Народной программой на территории Дагестана, и оказание помощи по обеспечению участвующих в специальной военной операции дагестанцев.

Джамаладин Гасанов: «Основные приоритеты – это реализация Народной программы и помощь семьям участвующих в СВО»

В селе Охли Левашинского района, где на данный момент проживают более 2000 человек, Гасанов в сопровождении представителей администрации района посетил строительную площадку, где строится учебное заведение на 320 учеников. В планах, что школа откроет свои двери в текущем году.

В населенном пункте Тагиркент этого же района депутат проконтролировал процесс возведения детского садика на 250 мест. В разговоре с подрядчиком Гасанов обсудил ряд проблем, появившихся в процессе строительства, и способы их решения. Так, например, они пришли к мнению о том, что необходимо внести определенные изменения в систему ливневой канализации и всего водоотведения.

В здании администрации МО «Левашинский район» состоялась встреча депутата с руководством района, на которой стороны обсудили процесс осуществления различных пунктов «Народной» программы на территории района.

Прочитано 34 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top