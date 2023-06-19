ЗАМАНА - Хозяйства Дагестана перегнали на летние пастбища более 1 млн голов МРС

Хозяйства Дагестана перегнали на летние пастбища более 1 млн голов МРС

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19 июня, 2023. Понедельник 13:01
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Хозяйства Дагестана перегнали на летние пастбища более 1 млн голов МРС

Дагестанские животноводы перегнали с земель отгонного животноводства на летние пастбища более 70 процентов поголовья.

Хозяйства Дагестана перегнали на летние пастбища более 1 млн голов МРС

В общем с отгонных земель животноводы собираются вывести более 1,4 миллиона голов мелкого рогатого скота, а более 1 миллиона голов уже перегнаны. Из них примерно 200 000 голов вывезены автотранспортом, еще почти 850 000 голов — гоном. Также на летние пастбища выведены 24 200 голов крупного рогатого скота и 450 лошадей.

Хозяйствам Дахадаевского, Ахтынского, Хивского, Шамильского, Хасавюртовского, Кизлярского, Казбековского районов удалось на 100% завершить вывод скота с отгонных земель, а все еще работают над этим хозяйства Кулинского, Левашинского, Акушинского и Тарумовского районов.

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