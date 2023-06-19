Благодаря их работе большая часть Буйнакска уже приведена в порядок. Накануне мэрия города призвала жителей поучаствовать в уборке придомовых территорий.
В здании администрации Буйнакска осуществляется прием заявок от пострадавших.
Уборкой последствий сильного дождя занимаются работники городской администрации, добровольцы, учащиеся Дагестанского исламского университета имени Сайфулла-кади и неравнодушные горожане.
Благодаря их работе большая часть Буйнакска уже приведена в порядок. Накануне мэрия города призвала жителей поучаствовать в уборке придомовых территорий.
В здании администрации Буйнакска осуществляется прием заявок от пострадавших.
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