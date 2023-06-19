Как заявил Абаскулиев, сотрудники республиканской компании "Домалогика" с узбекской организацией "Энергоприбор" подписали договор на поставку высокотехнологичной продукции, производимой в Дагестане, на сумму более $3,5 миллиона.
Данный контракт крайне актуален в рамках переориентации экспорта и поставок товаров отечественного производства, несмотря на санкционные ограничения, считает он.
Генеральный директор "Домалогики" Хасай Юсупанов озвучил, что договор был подписан при содействии Центра поддержки экспорта РД.