ЗАМАНА - Дагестанская компания планирует поставить в Узбекистан датчики для добычи урана

Дагестанская компания планирует поставить в Узбекистан датчики для добычи урана

Автор
19 июня, 2023. Понедельник 10:14
|||
Дагестанская компания планирует поставить в Узбекистан датчики для добычи урана

Дагестанская организация "Домалогика" планирует поставить измерительные датчики для добычи урана в Узбекистан. Экспортный контракт и потенциал корпорации представил руководитель Центра поддержки экспорта региона Руслан Абаскулиев в рамках Петербургского международного экономического форума.

Дагестанская компания планирует поставить в Узбекистан датчики для добычи урана

Как заявил Абаскулиев, сотрудники республиканской компании "Домалогика" с узбекской организацией "Энергоприбор" подписали договор на поставку высокотехнологичной продукции, производимой в Дагестане, на сумму более $3,5 миллиона.

Данный контракт крайне актуален в рамках переориентации экспорта и поставок товаров отечественного производства, несмотря на санкционные ограничения, считает он.

Генеральный директор "Домалогики" Хасай Юсупанов озвучил, что договор был подписан при содействии Центра поддержки экспорта РД.

Прочитано 25 раз

Последнее от Дарья

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. и.о. главного редактора: 
Алиева Салимат Багомедовна
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер: Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
  ok  vk  rss
Top