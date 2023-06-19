ЗАМАНА - В Дагестане появилось почти 300 гостиниц за последние 3 года

В Дагестане появилось почти 300 гостиниц за последние 3 года

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19 июня, 2023. Понедельник 09:24
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В Дагестане появилось почти 300 гостиниц за последние 3 года

Примерно 300 новых отелей построили в Дагестане за последние 3 года. Рост номерного фонда объясняется ростом туристического потока в республике, проинформировал Сергей Меликов.

В Дагестане появилось почти 300 гостиниц за последние 3 года

Меликов в своем выступлении озвучил, что тенденция роста туристического потока фиксируется в течение последних нескольких лет. За последние 3 года число размещений увеличилось на 291 единицу.

Он добавил, что 10 модульных гостиниц в республике возводились в рамках реализации нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Кроме того, в минувшем году в республике стартовала новая мера господдержки для муниципальных образований — предоставление субсидий на реализацию проектов местных инициатив, нацеленных на развитие туристической сферы.

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