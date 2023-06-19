Сергей Меликов поручил оказать поддержку пострадавшим от ливней с градом в Буйнакске

Руководитель Дагестана Сергей Меликов поручил оказать поддержку пострадавшим от прошедшего дождя с градом жителям Буйнакска. В город с целью оценки ущерба и оперативного собрания прибыл глава кабинета министров РД Абдулмуслим Абдулмуслимов, информирует пресс-служба правительства республики.

Приехавший в Буйнакск премьер планирует посетить социальные объекты. В первую очередь Абдулмуслимов осмотрел школу №9, где после ливня просел фундамент и получила повреждения крыша.

"Прежде всего граждане должны получать воду, газ, свет. И дороги должны быть на месте. Конечно, если есть пострадавшие дома или приусадебные участки, а также другой нанесенный ущерб, то в рамках нашего законодательства все должны получить компенсацию", — высказался глава кабинета министров региона в рамках визита в Буйнакск.