Хабиб Нурмагомедов посетил Табасаранский район

Бывший чемпион UFC в лёгком весе 17 июня прибыл в район на международный турнир по смешанным боевым единоборствам (ММА) Eagle FC 52, организованный его борцовским клубом.

Поддержать известных спортсменов из Дагестана и других регионов России, а также ближнего зарубежья в 9 поединках в разных весовых категориях в Хучни приехали также боец смешанных единоборств, чемпион UFC Ислам Махачев и действующий чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов.

По словам главы муниципалитета Магомеда Курбанова, такого рода турниры в районе проводились уже трижды, и район готов к ежегодному проведению подобных спортивных соревнований.

Всю территорию крепости «Семи братьев и одной сестры» до поздней ночи заполонили любители этого вида спорта из разных уголков республики. Мероприятие также посетили официальные лица республики и делегация из Республики Казахстан. Они также пришли поболеть за своих любимых спортсменов.