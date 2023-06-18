ЗАМАНА - Хабиб Нурмагомедов посетил Табасаранский район

Хабиб Нурмагомедов посетил Табасаранский район

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18 июня, 2023. Воскресенье 18:38
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Хабиб Нурмагомедов посетил Табасаранский район Хабиб Нурмагомедов посетил Табасаранский район

Бывший чемпион UFC в лёгком весе 17 июня прибыл в район на международный турнир по смешанным боевым единоборствам (ММА) Eagle FC 52, организованный его борцовским клубом.

Хабиб Нурмагомедов посетил Табасаранский район

Поддержать известных спортсменов из Дагестана и других регионов России, а также ближнего зарубежья в 9 поединках в разных весовых категориях в Хучни приехали также боец смешанных единоборств, чемпион UFC Ислам Махачев и действующий чемпион Bellator в лёгком весе Усман Нурмагомедов.

По словам главы муниципалитета Магомеда Курбанова, такого рода турниры в районе проводились уже трижды, и район готов к ежегодному проведению подобных спортивных соревнований.

Всю территорию крепости «Семи братьев и одной сестры» до поздней ночи заполонили любители этого вида спорта из разных уголков республики. Мероприятие также посетили официальные лица республики и делегация из Республики Казахстан. Они также пришли поболеть за своих любимых спортсменов.

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