ЗАМАНА - Туристический объект на 170 млн рублей построили в Табасаранском районе

Туристический объект на 170 млн рублей построили в Табасаранском районе

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18 июня, 2023. Воскресенье 13:07
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Туристический объект на 170 млн рублей построили в Табасаранском районе

Элитный гостинично-ресторанный комплекс открыли 17 июня напротив визитной карточки района - Ханагского (Хучнинского) водопада.

Туристический объект на 170 млн рублей построили в Табасаранском районе

В торжественном мероприятии приняли участие глава района, представители министерств и ведомств республики, делегация из Казахстана, а также именитый боец смешанных единоборств Ислам Махачев.

В комплексе премиум-класса 10 номеров с видом на уникальную локацию, на первом этаже здания и во дворе располагается ресторан. В гостинице и даже на ее крыше можно проводить деловые встречи и мероприятия.

Участники мероприятия в своих приветственных выступлениях выразили уверенность в том, что открытие такого объекта даст импульс развитию туристического потенциала района.

Примечательно, что построил здание уроженец Табасаранского района, проживающий в Казахстане Гаджибек Алибеков. Поздравляя жителей района с таким приобретением, глава муниципалитета Магомед Курбанов поблагодарил мецената за столь серьезный вклад в развитие своей малой Родины.

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