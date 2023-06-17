Заместитель председателя Комитета НС РД Осман Булатов поучаствовал в открытии 2-х мемориальных плит в честь героически погибших дагестанцев в ходе СВО

Сегодня, 17 июня, заместитель председателя Комитета Народного Собрания РД Осман Булатов принял участие в открытии двух мемориальных досок в честь героически погибших дагестанцев в ходе СВО.

На мероприятии также принимали участие глава города Махачкала Юсуп Умамов, мать Героя России Гаджимагомедова Нурмагомеда - Сапижат Мазаева.

Осман Булатов прокомментировал мероприятие: "Дагестанцы с первых дней начала специальной военной операции (СВО) проявили себя героически.

Об этом свидетельствуют многочисленные звания «Героя России» присвоенных президентом страны жителям нашей республики.»

Так, первое звание Героя России было присвоено старшему лейтенанту Гаджимагомедову Нурмагомеду Энгельсовичу, который героически погиб выполняя воинский долг в зоне проведения СВО. На торжественном мероприятии открытия мемориальной доски по пр. Акушинского принимала участие мать Героя Сапижат Мазаева.

Вторую мемориальную доску сегодня мы открыли на улице Ломоносова в честь Магомедова Алима Руслановича. Дагестанец рискую своей жизнью отстаивал суверенитет России в ходе СВО, ему посмертно был вручен «Орден мужества»".