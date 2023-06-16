ЗАМАНА - Нурбаганд Нурбагандов: «Расул Гамзатов является визитной карточкой Дагестана»

Нурбаганд Нурбагандов: «Расул Гамзатов является визитной карточкой Дагестана»

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16 июня, 2023. Пятница 13:50
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Нурбаганд Нурбагандов: «Расул Гамзатов является визитной карточкой Дагестана»

Депутат ГосДумы России Нурбаганд Нурбагандов дал комментарий по поводу конференции «Расул Гамзатов: поэт, политик, гражданин», посвященной 100-летнему юбилею Расула Гамзатова, которая состоялась в НС Дагестана.

Нурбаганд Нурбагандов: «Расул Гамзатов является визитной карточкой Дагестана»

«В начале этого месяца в Совете Федерации прошли мероприятия, посвященные юбилею нашего великого поэта Расула Гамзатова.  Сегодня подобные мероприятия проходят по всей стране и даже за ее пределами. 

Я очень люблю творчество Расула Гамзатова, особенно его произведение “Журавли”, которое было посвящено участникам войны. Оно актуально и сегодня, когда наши ребята защищают интересы страны. 

О народном поэте можно говорить много и долго. Расул Гамзатов является визитной карточкой Дагестана. Его знают и почитают во всем мире. Произведения великого поэта переведены на многие языки мира. 

Я горжусь, что являюсь земляком такой личности, как Расул Гамзатов», – высказался Нурбагандов.

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