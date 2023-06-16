ЗАМАНА - Михаил Фридман: «Дагестан очень выгодно смотрится на фоне многих остальных субъектов России»

Михаил Фридман: «Дагестан очень выгодно смотрится на фоне многих остальных субъектов России»

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16 июня, 2023. Пятница 00:41
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Михаил Фридман: «Дагестан очень выгодно смотрится на фоне многих остальных субъектов России»

Профессор РАНХиГС, д.ф.н., сооснователь Северо-Кавказского филиала Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» Михаил Фридман прокомментировал участие Дагестана в ПМЭФ-2023.

Михаил Фридман: «Дагестан очень выгодно смотрится на фоне многих остальных субъектов России»

«Текущие события показывают, что мир меняется на глазах. России приходится, отстаивая свои государственные интересы, пересматривать стратегические ориентиры и приоритетные направления социально-экономического развития, искать новых якорных партнеров, рассчитывать на собственные силы и внутренние резервы.

Дагестан очень выгодно смотрится на фоне многих остальных субъектов РФ. Большое количество талантливой и целеустремленной молодежи, богатейшее природное и культурное многообразие, удачное геополитическое расположение – всё это позволяет республике претендовать на беспрецедентные конкурентные преимущества, способствующие планомерному переходу от традиционной аграрной к высокотехнологичной индустриальной экономике.

Очевидно, что для этого, в первую очередь, нужно провести реформу системы кадрового обеспечения региональной экономики: от школьного образования и профессиональной ориентации до реструктуризации сферы науки и высшей школы. Необходимо создать точки инновационного роста на базе технопарков, бизнес-инкубаторов, кванториумов, особых экономических зон, территорий опережающего развития.

Требуется привлекать зарубежных партнеров к обмену технологиями, а соотечественников, ратующих за процветание Страны гор, – к инвестициям в регион. В Дагестане мода на умных и богатых никогда не потеряет своей актуальности. Пора открыть дорогу молодым и перспективным!

ПМЭФ на сегодняшний момент является одной из наиболее эффективных и авторитетных площадок для организации диалога между ключевыми партнерами России», – прокомментировал Фридман.

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