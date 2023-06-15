Как заявил главный военный комиссар Махачкалы Геннадий Курбанов, желающих подписать годовой контракт в регионе немало.
Камуни Самюэль Макколл, недавно получивший паспорт россиянина, приехал в махачкалинский военкомат, дабы записаться в добровольцы. Самюэль пока плохо говорит по-русски, но, как он считает, это не помешает ему нести воинский долг.
Как заявил главный военный комиссар Махачкалы Геннадий Курбанов, желающих подписать годовой контракт в регионе немало.
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