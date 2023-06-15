Джамбулат Салавов: «Мировая логистика меняется и МТК “Север – Юг” становится одним из главных торговых маршрутов»

Как высказался Салавов, мировая логистика меняет свое направление в связи с западными санкциями и сегодня международный транспортный коридор «Север – Юг» становится одним из основных торговых маршрутов. «Мы имеем значительный транзитный потенциал на международных маршрутах. В связи с чем возрастает значение модернизации инфраструктуры пунктов пропуска на государственных границах. На сегодняшнем круглом столе были обсуждены все варианты мультимодальных перевозок в этом направлении. В ходе выступления глава Минтранса РФ Виталий Савельев отметил, что грузоперевозки через международный транспортный коридор "Север-Юг" по итогам 2023 года могут составить 17,6 млн тонн. Это динамичный показатель, и с нашей стороны мы будем делать всё, чтобы они росли», – подчеркнул Джамбулат Салавов. «Модернизируется автодорожная сеть, будут построены обходы городов Махачкалы, Дербента, Хасавюрта, проводится капитальный ремонт 7 участков с переводом их в 4-хполосное движение и разделением встречных транспортных потоков общей протяженностью 77 км. Еще 8 аналогичных участков капитального ремонта общей протяженностью 69 км проектируются для исполнения до 2025 г., проводится реконструкция пунктов пропуска, наряду с этим прорабатывается вопрос строительства подъездной дороги к Махачкалинскому морскому торговому порту протяженностью 6,7 км», – резюмировал Джамбулат Салавов.