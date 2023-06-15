В Карабудахкентском районе завершился ремонт 16 км дороги с опережением на 4 месяца

Как проинформировала пресс-служба Министерства транспорта региона, ремонтные мероприятия проходили в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Следуя государственному договору, завершение ремонта должно было состояться в конце сентября, но в итоге он завершился к 1 июня, то есть на 4 месяца раньше.

Автодорога является одним из ключевых маршрутов транспортно-логистического комплекса Дагестана. Она соединяет горные районы с Махачкалой, имеет важное значение для социально-экономического развития региона.