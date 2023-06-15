Два автопутешественника проехали от самой северной до самой южной точки России

Два путешественника впервые проехали почти 6 000 километров разом на машине от самой северной — мыса Челюскин (Красноярский край), до самой южной точки — горы Рагдан (Дагестан) России. Алексей Жирухин и Александр Еликов приурочили свою экспедицию ко Дню России, информирует ТАСС, ссылаясь на интервью Жирухина.

"Стартовал маршрут с самой северной точки — мыс Челюскина, куда доехали на автомобиле, после этого решили доехать оттуда сразу до самой южной точки России — гору Рагдан в Республике Дагестан. Это первое такое автопутешествие в истории, причем на одном авто и разом. Приурочили ко Дню России", — поделился он.

Мужчины начали свой путь в конце апреля от мыса Челюскин, куда они ранее доехали также на автомобиле. В общем путь занял более 6 000 километров, из которых около 2 000 километров занимали зимники и снежная целина. Как заявил Жирухин, сложнее всего было выехать с Таймыра (Красноярский край), так как там не имеется круглогодичных дорог. В результате путешествие завершилось 12 июня. В этот день на горе они разместили знак для туристов с видом на самую южную точку страны, который несли почти 2 часа от подножия горы до ее вершины.

"После достижения мыса Челюскин мы поняли, что еще никто в истории не проезжал разом Россию с самого севера до самого юга по самым крайним точкам. Да и вообще до мыса Челюскин на автомобилях доезжали единицы. Решили поэтому сразу поехать на юг, в Дагестан. Пока ехали, подумали, что как-то несправедливо, что на южной точке нет никакого знака, а на северной есть", — рассказал Жирухин.