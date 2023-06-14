В стенах издания «Замана» прошла встреча с участником СВО

Участник СВО рассказал присутствующим о долге служения Родине, взаимовыручке и преданности боевых товарищей, а также ответил на вопросы журналистов.

Джамалутдин родился в селе Балхар Акушинского района, работал инженером строителем, как и его отец с дедушкой. В 2009-2010 году он отслужил срочную службу в ПВО в Курске.

В мае 2022 года молодой человек подписал добровольный контракт на полгода для участия в СВО в Украине. Примечательно, что Джамалутдин решил пойти по стопам своего дедушки Гаджи Амирханова, который несмотря на свой юный возраст отправился на фронт и встал на защиту своей Родины.

«Смогу ли я встать на защиту своей Родины в мирное время, когда никто не принуждает меня это сделать? Это было для меня вызовом, брошенным самому себе, который я должен был исполнить. Мне хотелось показать положительный пример своим детям», — признается Джамалутдин.

Подразделение морской пехоты, где проходил службу младший сержант Д.Амирханов, располагалось в Запорожской области, в населенном пункте Гуляй-поле. Там они держали оборону первой линии, а во время нападения именно их подразделение отправилось на захват территории.

По словам участника военной операции, Россия держит правильный курс, отстаивая интересы и права своих граждан.

Статью подготовила Патимат Сулейманова.