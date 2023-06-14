Как высказался Абдулмуслимов, участие в ПМЭФ-2023 для Дагестана крайне важно, так как сегодня тут съехался весь политический бомонд, а также бизнес-сообщество со всего мира.
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Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поведал о том, как важно представлять республику на Международном экономическом форуме в Северной столице.
Как высказался Абдулмуслимов, участие в ПМЭФ-2023 для Дагестана крайне важно, так как сегодня тут съехался весь политический бомонд, а также бизнес-сообщество со всего мира.
Подробнее материал можно прочитать на нашем сайте.
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