Республика Дагестан проведет встречи на ПМЭФ с представителями Саудовской Аравии, Катара и Ирана

Глава кабмина Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поведал о том, как важно представлять республику на Международном экономическом форуме в Северной столице.

Как высказался Абдулмуслимов, участие в ПМЭФ-2023 для Дагестана крайне важно, так как сегодня тут съехался весь политический бомонд, а также бизнес-сообщество со всего мира.

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