ЗАМАНА - Магомед Исаев напомнил дагестанцам о том, когда наступает предпенсионный возраст

Магомед Исаев напомнил дагестанцам о том, когда наступает предпенсионный возраст

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14 июня, 2023. Среда 13:51
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Магомед Исаев напомнил дагестанцам о том, когда наступает предпенсионный возраст

Начальник Соцфонда Дагестана Магомед Исаев напомнил жителям региона, что большую часть льгот предпенсионеры могут получить за 5 лет до достижения нового пенсионного возраста.

Магомед Исаев напомнил дагестанцам о том, когда наступает предпенсионный возраст

Пресс-служба СФР по Дагестану уточняет, что право на получение льгот могут использовать женщины 1968 года рождения и старше, а также мужчины 1963 года рождения и старше. Определенные льготы, например, налоговые, можно получить в рамках прежнего пенсионного возраста, то есть начиная с 55 лет для женщин, а для мужчин с 60 лет.

Для граждан, которые претендуют на досрочную пенсию, предпенсионный возраст наступает за 5 лет до льготного выхода на пенсию. Льготы выдаются или при продолжении работы, позволяющей выйти на пенсию раньше, или при наличии полного спецстажа на данной работе.

Предпенсионный возраст медиков, учителей и иных специалистов, у которых право на пенсию появляется при выработке специального стажа, наступает одновременно с его приобретением. В тот момент, когда гражданин выработал необходимый стаж, он получает статус предпенсионера.

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