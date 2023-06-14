ЗАМАНА - В Дагестан выделят более 300 млн рублей на мелиорацию сельхозземель

В Дагестан выделят более 300 млн рублей на мелиорацию сельхозземель

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14 июня, 2023. Среда 13:42
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В Дагестан выделят более 300 млн рублей на мелиорацию сельхозземель

В нынешнем году в Дагестан направят больше 300 миллионов рублей на мелиорацию сельхозземель. Соответствующий указ подписал глава кабинета министров РФ Михаил Мишустин.

В Дагестан выделят более 300 млн рублей на мелиорацию сельхозземель

Как информирует Минсельсхоз РД, следуя документам, дополнительное финансирование получат 32 субъекта страны. В Дагестан из федерального бюджета выделят больше 219,6 млн рублей на реализацию мероприятий в сфере мелиорации земель сельхозназначения, а также более 100 млн рублей на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на организацию гидромелиоративных, культуртехнических, агролесомелиоративных и фитомелиоративных работ.

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