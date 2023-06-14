ЗАМАНА - Депутаты осмотрели Центр военно-патриотического воспитания «Работаем, брат!» в Дагестане

Депутаты осмотрели Центр военно-патриотического воспитания «Работаем, брат!» в Дагестане

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14 июня, 2023. Среда 10:44
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Депутаты осмотрели Центр военно-патриотического воспитания «Работаем, брат!» в Дагестане

Депутат Государственной думы России Нурбаганд Нурбагандов совместно с Председателем Комитета Народного Собрания Дагестана по образованию и науке Еленой Павлюченко осмотрели Центр военно-патриотического воспитания «Работаем, брат!», информирует пресс-служба «Единой России».

Депутаты осмотрели Центр военно-патриотического воспитания «Работаем, брат!» в Дагестане

Нурбагандов и Павлюченко осмотрели полигон по военной подготовке бойцов разного возраста – страйкбол, организованный Российским союзом боевых искусств в Дагестане. Ежедневно тут проходит боевое слаживание под руководством инструкторов-наставников, которые имеют необходимый опыт в этой сфере.

Побеседовав с ребятами, депутат озвучил, что служба правоохранителей и силовиков, несмотря на существующие риски для жизни, является благороднейшим делом во благо отечества и граждан.​ ​

Далее и сами ребята рассказали про эффективность получаемых навыков. 

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