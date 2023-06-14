Мать военнослужащего из села Карацан Кайтагского района гордится своим сыном Героем

Майсарат Кайбулаева из села Карацан Кайтагского района рассказала пресс-службе муниципалитета о том, как из простого парнишки ее сын Рамазан Ахмедханов стал настоящим героем, которым гордятся не только родители и родственники, но и сельчане, и все земляки.

«Мой сын находится в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины с 23 августа 2022 года и достойно выполняет свой воинский долг перед Родиной. В детства он рос настоящим патриотом, очень уважительно относился к людям в форме, любил свою страну. После школы, поступил в военное училище, окончив его, заключил контракт и остался служить в войсках. У него много друзей, он общительный, отзывчивый и ответственный. И выбранная им профессия полностью его устраивает, он очень горд тем, что стал настоящим защитником Родины», — начала она.

Старший прапорщик Рамазан Ахмедханов 30 мая 2023 года награжден медалью «За отвагу» за выполнение боевых задач в ходе специальной военной операции.

«Рамазан очень близко к сердцу воспринимает потерю боевых товарищей. Когда он потерял своего друга, своего сельчанина в одном из боев, долго не мог оправиться, постоянно рассказывал о нем со слезами на глазах, вспоминал, каким храбрецом тот был. Это было для него тяжелым испытанием. За каждого бойца он переживает, как за родного брата. Медаль «За отвагу» ему вручили 30 мая в день его рождения. В этот день ему исполнился 21 год», — поделилась она.

По словам Майсарат Кайбуллаевой, она имеет инвалидность 2 группы, а Рамазан, как старший сын в семье, где остальные дети несовершеннолетние, мог получить отсрочку и не поехать в зону проведения СВО, однако он не захотел «прятаться» за спиной больной матери.

«Категорически отказался, даже документы подать не разрешил. «Здесь все такие же ребята, как и я. Как я могу уехать отсюда, оставив их здесь. Я горжусь тем, кем я стал, и тем, что защищаю Родину! Просто молись за нас, мама, и все будет хорошо!»- сказал он. После таких слов, мы уже ничего не смогли возразить», — вспоминает Майсарат.

В завершение своего интервью, она пожелала всем матерям военнослужащих терпения и выдержки и чтобы все они поскорее смогли обнять своих сыновей - Героев.

«Мы – матери бойцов, наша участь – ждать и молиться за своих сыновей. Пусть все они поскорее вернутся домой с победой! Наши сыновья стали Героями, вся стана гордится ими, они пошли по стопам своих дедов и прадедов, так пусть их подвиги, совершенные во имя Родины, не будут забыты!» - заключила она.

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов отметил, что женщины-матери играют особую роль в воспитании храбрых и отважных сыновей, любящих Родину и готовых по первому призыву встать на ее защиту.

«Выражаю огромную благодарность всем матерям, воспитавшим таких мужественных сыновей, таких Героев, чьи имена навсегда будут вписаны в историю нашей страны. Быть защитником Отечества – это действительно большая честь, и только самые отважные достойны этой чести. Желаю Майсарат Кайбулаевой и всем солдатским матерям выдержки, здоровья и долгих лет жизни! Пусть ваши сыновья живыми и здоровыми в скором времени вернутся домой! А Рамазану Ахмедханову желаю оставаться таким же ответственным и твердым духом, и дальше прославляя малую родину на всю страну!» - пожелал Алим Темирбулатов