Проводить новобранцев во двор военного комиссариата района прибыли руководитель муниципалитета, председатель призывной комиссии района Магомед Курбанов, его заместители, общественные работники, сотрудники администрации района, а также родители и родные ребят.
Также на проводы пришли председатель Общественной палаты района Алимирза Гасанов и председатель Совета старейшин района Кумалат Кумалатов.
От имени родителей к новобранцам обратился житель села Ханаг Магомед Раджабов, провожающий двоих сыновей. Он пожелал юношам храбро служить, следовать воинской дисциплине и быть достойными своих земляков-героев.