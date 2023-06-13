ЗАМАНА - Из Табасаранского района на службу в рядах ВС России выехала 6-я группа призывников

Из Табасаранского района на службу в рядах ВС России выехала 6-я группа призывников

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13 июня, 2023. Вторник 16:33
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Из Табасаранского района на службу в рядах ВС России выехала 6-я группа призывников

Во вторник, 13 июня, из Табасаранского района на службу в Вооруженных силах Российской Федерации выехала 6-я группа призывников.

Из Табасаранского района на службу в рядах ВС России выехала 6-я группа призывников

Проводить новобранцев во двор военного комиссариата района прибыли руководитель муниципалитета, председатель призывной комиссии района Магомед Курбанов, его заместители, общественные работники, сотрудники администрации района, а также родители и родные ребят.

Также на проводы пришли председатель Общественной палаты района Алимирза Гасанов и председатель Совета старейшин района Кумалат Кумалатов.

От имени родителей к новобранцам обратился житель села Ханаг Магомед Раджабов, провожающий двоих сыновей. Он пожелал юношам храбро служить, следовать воинской дисциплине и быть достойными своих земляков-героев. 

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