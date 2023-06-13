Должность руководителя дагестанского ЦУР занял Ислам Мусаев

В прошлом Мусаев занимал пост руководителя отдела мониторинга, анализа и перспективного медиапланирования Управления информационной политики и пресс-службы Главы РД. В процессе представления нового начальника сотрудникам ЦУР, заместитель главы АГиП РД – руководитель Управления информационной политики и пресс-службы Главы Дагестана Рашид Акавов озвучил, что Исламу Мусаеву удалось с нуля выстроить работу в своем отделе в администрации.