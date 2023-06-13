ЗАМАНА - Должность руководителя дагестанского ЦУР занял Ислам Мусаев

Должность руководителя дагестанского ЦУР занял Ислам Мусаев

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13 июня, 2023. Вторник 08:22
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Должность руководителя дагестанского ЦУР занял Ислам Мусаев

Сотрудникам республиканского Центра управления регионом представили нового начальника – Ислама Мусаева, сменившего экс-главу организации Султана Абдуралимова, информирует ЦУР Дагестана.

Должность руководителя дагестанского ЦУР занял Ислам Мусаев

В прошлом Мусаев занимал пост руководителя отдела мониторинга, анализа и перспективного медиапланирования Управления информационной политики и пресс-службы Главы РД. В процессе представления нового начальника сотрудникам ЦУР, заместитель главы АГиП РД – руководитель Управления информационной политики и пресс-службы Главы Дагестана Рашид Акавов озвучил, что Исламу Мусаеву удалось с нуля выстроить работу в своем отделе в администрации. 

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