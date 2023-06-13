ЗАМАНА - В Кайтагском районе отметили День России

В Кайтагском районе отметили День России

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13 июня, 2023. Вторник 08:08
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В Кайтагском районе отметили День России

В Кайтагском районе в понедельник, 12 июня, торжественно отметили День России, информирует пресс-служба муниципалитета.

В Кайтагском районе отметили День России

Начиная празднование, руководитель Центра культуры Ахмед Сулейманов, от имени лидера Кайтагского района Алима Темирбулатова, от депутатского корпуса и от себя лично поздравил участников мероприятия с этим важным для всех граждан страны днем.

В рамках мероприятия волонтеры Кайтага и сотрудники Центра культуры района провели акции, приуроченные ко Дню России: они раздавали ленточки «Триколор руками молодёжи» и буклеты «Я россиянин — я дагестанец!».

Далее артисты Центра культуры и воспитанники Детской школы искусств порадовали всех участников мероприятия яркой концертной программой, исполнив патриотические песни на русском и национальных языках, а также продемонстрировав хореографические номера.

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