В Махачкале отметили День России

В День России в рамках молодежного форума «Культурное единство и многообразие малочисленных народов Дагестана в России» на Родопском бульваре прошло несколько мероприятий: поэтическая площадка «Мой Дагестан», фольклорное представление «Лица традиций» и мастер-классы мастеров декоративно-прикладного искусства.

На поэтической площадке в рамках празднования 100-летия народного поэта Расула Гамзатова приняли участие чтецы из Махачкалы и семи муниципалитетов РД, а также актеры Аварского музыкально-драматического театра имени Гамзата Цадасы. Они прочитали стихи Расула Гамзатова и собственного сочинения на языках народов Дагестана.

Празднование Дня России продолжилось фольклорным представлением «Лица традиций», в рамах которого выступили ансамбли из муниципалитетов республики. Гостей и жителей столицы порадовали хореографическими постановками и народными песнями: Государственный ногайский фольклорно-этнографический ансамбль «Айланай», Государственный чародинский народный мужской хор «Поющая Чарода», Государственный терский ансамбль казачьей песни.

Изюминкой праздника стало выступление детских коллективов-спутников, которые являются ярким примером преемственности поколений, продолжателями и хранителями народной культуры.

Также на аллее Родопского бульвара состоялись мастер-классы с участием мастеров народных промыслов из 10 районов Дагестана. Посетителям праздника была предоставлена возможность попробовать себя в роли подмастерьев.

В Национальной библиотеке имени Расула Гамзатова в рамках молодежного форума состоялась дискуссионная площадка «Молодежь. Традиции. Культурные инновации». В круглом столе приняли участие специалисты в сфере культуры и искусства, ученые, руководители муниципальных управлений культуры, члены Совета по вопросам сохранения объектов нематериального культурного наследия Дагестана, волонтеры культуры, молодежь. Также мероприятие посетили председатель Союза женщин Дагестана Интизар Мамутаева и начальник отдела Миннаца РД Хасайбат Валиева.

Зам. министра культуры РД – директор Республиканского дома народного творчества Марита Мугадова поздравила с Днем России участников форума от имени министра культуры РД Заремы Бутаевой.

«Россия – это наша Родина, это страна с уникальной многотысячелетней историей, богатейшим культурным наследием, талантливыми людьми. И наша с вами задача – беречь культурные ценности, сохранять, развивать это наследие», – отметила на форуме Мугадова.