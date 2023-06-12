ЗАМАНА - В Дагестане заработал сайт контракт05.рф, посвящённый военной службе по контракту

В Дагестане заработал сайт контракт05.рф, посвящённый военной службе по контракту

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12 июня, 2023. Понедельник 13:13
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В Дагестане заработал сайт контракт05.рф, посвящённый военной службе по контракту

Министерство по делам молодёжи РД запустило работу специального сайта контракт05.рф, посвященного военной службе по контракту.

В Дагестане заработал сайт контракт05.рф, посвящённый военной службе по контракту

На сайте можно узнать информацию о выплатах и льготах, прописан алгоритм подачи заявок. Так, военнослужащие получат возможность быстрого приобретения жилья за счёт Минобороны России через накопительно-ипотечную систему, бесплатное жилье или компенсацию за найм жилья, бесплатное обследование, лечение и реабилитация в военно-медицинских учреждениях, страхование жизни и здоровья за счёт федерального бюджета, бесплатный отдых для детей в летних оздоровительных лагерях и многое другое.

Здесь же можно ознакомиться с требованиями к потенциальным военнослужащим и перечнем необходимых документов для подачи заявки на контрактную службу.

Кроме того, на сайте можно заполнить заявку для поступления на службу. Также граждане могут найти номера пункта отбора на военную службу по контракту и горячей линии.

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