Сергей Меликов поздравляет дагестанцев с Днем России

Глава Дагестана поздравляет жителей региона с Днем России.

"Уважаемые дагестанцы!

Сегодня мы празднуем День России!

Этот государственный праздник объединяет всех, кто любит и гордится Родиной, ее славной историей, ратными победами и трудовыми свершениями, научными прорывами, культурными достижениями и спортивными триумфами. Он зримо связывает отдельных людей, ощущающих свою сопричастность России и искренне переживающих за ее судьбу, в могучий многонациональный народ, народ-созидатель, народ-победитель.

Дата 12 июня обрела свой статус достаточно недавно, в сложный период истории нашей страны, когда граждане смогли сделать выбор в пользу независимости и суверенитета. Но ценности этого праздника имеют многовековые корни. За эти идеалы, не щадя собственных жизней, воевали наши предки, в них черпали силы и вдохновение для мирного труда, именно в них заключался вечный смысл и содержание духовного ядра российской цивилизации, которую всегда отличало неугасимое стремление к свободе.

Сегодня перед лицом новых угроз вековые традиции служения Отчизне обрели новый смысл. Как сказал наш Верховный Главнокомандующий В.В. Путин, «нынешние нелегкие времена – это особый момент нашей мощной консолидации». Мы едины в желании честно служить Отечеству, отстаивать фундаментальные ценности нравственности и культуры, защищать независимость и суверенитет государства. И успех наш в этом благородном деле, уверен, предопределен.

Дагестан всегда вносит достойный вклад в сохранение и преумножение славы нашего Отечества и на полях сражений, и в деле созидания. Мы храним и передаем новым поколениям традиции трудолюбия, сплоченности, следуя главному завету наших предков – беречь и защищать свою землю.

В год столетия великого поэта Расула Гамзатова, многое предвидевшего, продолжает звучать его бессмертный голос, напоминающий об ответственности перед Дагестаном, Россией, призывающий беречь наше единство, мир и согласие в обществе, вековую дружбу народов.

Дорогие дагестанцы! Важно помнить и всем сердцем чувствовать, что каждый из нас – гражданин великой, непобедимой страны.

Трудности, как это не раз уже бывало на протяжении тысячелетней истории, делают нас только крепче, сплоченнее, а общность цели и уверенность в правоте своего дела – сильнее.

Искренне благодарю за ваше неравнодушие, за верность традициям и долгу, за неустанную заботу о развитии и процветании родного края, всей России.

Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, семейного счастья, мира, добра и успехов!

С праздником!", — обратился Меликов.