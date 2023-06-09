Магомедсалам Магомедов выступил на церемонии открытия мемориальной плиты в честь его отца

Сын Магомедали Магомедова, Магомедсалам Магомедов, выступил на церемонии со следующими словами благодарности:

«Я вижу в этом желание отдать должное общественным и государственным делам Магомедали Магомедовича, проявить уважение к его памяти. Отдельная благодарность главе республике Сергею Алимовичу за теплые слова. Я считаю, что на Вас сегодня лежит огромная ответственность – руководить многонациональным Дагестаном в составе великой России. Вы с этим достойно справляетесь. Хочу пожелать Вам и вашим соратникам успехов в деле развития и процветания нашей любимой родины – Дагестана».